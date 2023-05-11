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Белгородский губернатор опроверг призывы рыть окопы и обращение к ЧВК

Белгородский губернатор Гладков опроверг призывы рыть окопы и обращение к ЧВК о помощи
В интернете появилось видео, на котором представившиеся жителями села Красное люди попросили о помощи ЧВК «Вагнер». Губернатор опроверг эти сведения, указав, что никто из опрошенных местных жителей не узнал людей с видео
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Сообщения о поиске среди жителей Белгородской области желающих рыть окопы и обращении жителей села Красное к ЧВК «Вагнер» являются информационной атакой украинской стороны, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Губернатор зачитал обращение местного жителя, который столкнулся с призывами записываться через центр занятости на строительные работы для возведения оборонительных сооружений за 1 тыс. руб. «Никто никаких окопов не собирает рыть», — подчеркнул Гладков.

Губернатор также напомнил о появившейся в интернете видеозаписи, на которой несколько людей, представившиеся жителями села Красное в Шебекинском округе, просят основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина защитить их от обстрелов со стороны Украины. Гладков заявил, что глава округа Владимир Жданов вместе с представителем силовиков опросил жителей Красного, но те не узнали обращавшихся с Пригожину людей.

«Дезинформация, обман, попытки запугать, попытки сказать, что настолько все плохо, приходите защитите нас и те, и другие и третьи. То есть показать недееспособность власти, военных, всех силовых структур, это задача нашего противника. Это никому не удастся», — сказал Гладков.

Белгородский губернатор не раз сообщал об обстрелах села Красное, только этой весной обстрелов было пять: 13 марта, 17 апреля, 26 апреля и 28 апреля. последний произошел в понедельник, 8 мая. Тогда из людей никто не пострадал, повреждения получили автомобиль, забор и хозяйственная постройка в одном частном домовладении.

В конце мая к Гладкову обратилась местная жительница, спросившая, почему не вводят режим ЧС в селах Красное и Ленинский. Губернатор в ответ заверил, что власти следят за ситуацией и пока нет необходимости переселять людей. «В населенных пунктах, где объявлена ЧС, ситуация в тысячу раз хуже. Переселить людей из всех населенных пунктов нет ни возможности, ни необходимости», — пояснил глава региона.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белгородская область Вячеслав Гладков ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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