В Гидрометцентре сообщили о пожарной опасности в 12 регионах

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В 12 регионах России прогнозируются чрезвычайно высокие риски возникновения пожаров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Четвертый класс пожароопасности ожидается на юго-востоке Приволжского федерального округа и на юге Урала. Пятый класс прогнозируется в Удмуртии, Татарстане, Самарской, Оренбургской, Тюменской, Курганской, Омской, Томской, Челябинской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Свердловской области.

Вильфанд отметил, что в этих регионах пока что нет рисков для природных пожаров, и подчеркнул, что возгорания возможны в случае неосторожного обращения с огнем. «Такие классы говорят о том, что если человек в результате небрежности или умысла создаст условия для пожара, природа будет способствовать его распространению», — сказал он.

По всей России региональные власти сообщают о пожарах. Площадь возгораний в Свердловской области превысила 50 тыс. га. Губернатор региона Евгений Куйвашев 6 мая назвал ситуацию с пожарами критической и сообщил, что власти запросили федеральную помощь. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — сказал он.

В Курганской области с 7 мая действует режим ЧС из-за пожаров. ТАСС сообщал, что в результате возгораний погиб 21 человек. Пожары затронули Белозерский, Варгашинский, Кетовский и Далматовский районы области, а также сам Курган: там из-за угрозы задымления объявляли эвакуацию в трех микрорайонах и трех близлежащих деревнях.