Площадь пожаров в Свердловской области превысила 50 тыс. га

В Свердловской области по состоянию на 9:00 8 мая действует 64 природных пожара, 16 из них локализованы. Огнем охвачены более 54,1 тыс. га леса, сообщает правительство региона в телеграм-канале. Днем ранее в области действовали 53 пожара на площади более 33 тыс. га.

За сутки ликвидировано десять возгораний на площади более 4 тыс. га. В тушении пожаров участвуют 4807 специалистов, им помогают свыше 6 тыс. волонтеров. Привлечено более 500 единиц спецтехники, в том числе самолеты Бе-200 и Ил-76, вертолеты Ми-8.

В Асбестовском городском округе восстановили водоснабжение, которое прерывалось накануне из-за пожара.

В регионе действует особый противопожарный режим. Также до 10 мая приостановлен сезон весенней охоты и введен запрет на посещение ряда природных и лесных парков, напомнили в правительстве.

Губернатор региона Евгений Куйвашев 6 мая назвал ситуацию с пожарами критической и сообщил, что власти запросили федеральную помощь. «Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит», — сказал он.