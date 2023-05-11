Трамп пообещал помиловать большинство участников штурма Капитолия

Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что в случае, если он снова станет президентом, он бы хотел помиловать большую часть участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Об этом он заявил CNN.

«Я склоняюсь к тому, чтобы помиловать большинство из них», — сказал Трамп. Он добавил, что не сможет помиловать «всех до единого» участников штурма, но уточнил, что, в случае переизбрания, «это будет большая их часть».

Сторонники Трампа 6 января 2021 года прорвались в здание Капитолия, когда там заседали обе палаты парламента. Они должны были формально подтвердить победу нынешнего президента Джо Байдена на выборах. При штурме погибли пять человек, включая полицейского.

Участника штурма Питера Шварца в мае приговорили к 14 годам тюрьмы за нападения на сотрудников правоохранительных органов. Во время попытки захватить Капитолий он многократно распылил перцовый баллончик против полицейских и бросил металлический стул в офицеров, стоящих лицом к толпе, в результате чего протестующие смогли прорваться.

Другой участник штурма, Джейкоб Чансли, получивший в Сети популярность в качестве «шамана Капитолия» за меховую шапку с рогами и раскрашенное в флаг США лицо, был досрочно выпущен из тюрьмы в конце марта.

Трамп объявил о своем участии в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году. Его представители подали заявку в Федеральную избирательную комиссию для участия.