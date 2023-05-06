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Участника штурма Капитолия приговорили к самому большому сроку по делу

Участника штурма Капитолия Питера Шварца приговорили к 14 годам тюрьмы

Участника штурма Капитолия, который проходил в январе 2021 года, Питера Шварца приговорили к 14 годам тюрьмы, сообщает The Washington Post. 

В декабре присяжные признали Шварца виновным в четырех уголовных преступлениях, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов. Во время штурма он многократно распылил перцовый баллончик против полицейских и бросил металлический стул в офицеров, стоящих лицом к толпе, в результате чего протестующим удалось прорваться. Обвиняемого приговорили к 170 месяцам тюремного заключения, это самый большой срок по этому делу на данный момент.

Судья Амит Мехта обратил внимание на 38 судимостей Шварца, из которых не менее 11 связаны с насилием или угрозой насилия. Во время беспорядков Шварц, в частности, находился на испытательном сроке за домашнее насилие.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа 6 января 2021 года прорвались в здание Капитолия, когда там заседали обе палаты парламента. Они должны были формально подтвердить победу ныне действующего главы государства Джо Байдена на президентских выборах. При штурме погибли пять человек, включая полицейского.

Другого митингующего, получившего в Сети популярность, Джейкоба Чансли, известного также как «шаман Капитолия», досрочно выпустили из тюрьмы в конце марта. Его перевели в реабилитационный центр для отработки окончания срока. В ноябре 2021 года Чансли приговорили к трем годам и пяти месяцам лишения свободы.

Теги
Капитолий штурм суд США
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