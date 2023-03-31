«Шамана Капитолия» досрочно освободили из тюрьмы

Джейкоб Чансли, также известный как «шаман Капитолия», штурмовавший конгресс США 6 января 2021 года, был досрочно выпущен из тюрьмы и переведен в реабилитационный центр, где он будет работать. Об этом сообщает The Hill.

«После отбытия 11 месяцев в одиночной камере до вынесения приговора <...> этому мягкому и умному молодому человеку было уместно разрешить перейти к следующему этапу того, что, несомненно, будет законопослушной жизнью», — заявил адвокат Чансли Альберт Уоткинс, которого цитирует The Hill.

В тюремном бюро сообщили, что Чансли был переведен под «общественное заключение» — наказание, которое подразумевает работу в реабилитационных центрах, психиатрическом учреждении или общественном лечебном учреждении. Оно не должно длиться дольше полугода, либо, по решению судьи, может быть назначен более длительный период для достижения конкретной цели реабилитационной программы заключенного.

В ноябре 2021 года Чансли был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения. Однако теперь тюремное бюро назвало другую дату — 25 мая этого года. В ведомстве отказались обсуждать подробности дела «шамана», но, как уточняет The Hill, заключенные могут сократить свой срок за счет хорошего поведения.

6 января 2021 года сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия, когда там заседали обе палаты парламента. Они должны были формально подтвердить победу действующего главы США Джо Байдена на президентских выборах. При штурме погибли пять человек, включая полицейского. Чансли был одним из митингующих, кто ворвался в кабинет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.