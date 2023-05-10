Старовойт сообщил об обстреле двух районов Курской области
ВСУ обстреляли два района в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«10 мая в Суджанском районе недалеко от села Гуево украинские военные обстреляли строящийся защитный объект. Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь», — сказал губернатор.
Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе, пострадавших нет, уточнил губернатор.
После начала военной операции на Украине власти граничащих с ней российских регионов регулярно сообщают об обстрелах.
7 мая поселок Теткино Глушковского района Курской области попал под обстрел. Пострадавших не было. 3 мая Старовойт сообщал об обстреле ВСУ поликлиники в Теткино. В результате обстрела в поселке было нарушено энергоснабжение.
В Курской области с апреля прошлого года каждые 15 суток продлевали высокий (желтый) уровень террористической опасности, с февраля он стал бессрочным. Также в регионе в октябре прошлого года ввели средний уровень реагирования.