Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Поселок Теткино Глушковского района Курской области оказался под обстрелом, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Всего насчитали 10 прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, 6 домов, газовая труба, в части домов отсутствует электричество. Как только будет возможность, специалисты приступят к ремонтным работам», — написал он в телеграм-канале.

После начала военной операции на Украине власти граничащих с ней российских регионов регулярно сообщают об обстрелах. Старовойт неоднократно говорил об ударах по Теткино. Накануне, 6 мая, он написал, что по поселку «было восемь прилетов». Пострадавших и разрушений, по его словам, не было.

В Курской области с апреля прошлого года каждые 15 суток продлевали высокий (желтый) уровень террористической опасности, с февраля он стал бессрочным. Также в регионе в октябре прошлого года ввели средний уровень реагирования.