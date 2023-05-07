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Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Губернатор Курской области Старовойт: поселок Теткино оказался под обстрелом

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Поселок Теткино Глушковского района Курской области оказался под обстрелом, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Всего насчитали 10 прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждены кровля, окна, фасады школы и детского сада, 6 домов, газовая труба, в части домов отсутствует электричество. Как только будет возможность, специалисты приступят к ремонтным работам», — написал он в телеграм-канале.

После начала военной операции на Украине власти граничащих с ней российских регионов регулярно сообщают об обстрелах. Старовойт неоднократно говорил об ударах по Теткино. Накануне, 6 мая, он написал, что по поселку «было восемь прилетов». Пострадавших и разрушений, по его словам, не было. 

В Курской области с апреля прошлого года каждые 15 суток продлевали высокий (желтый) уровень террористической опасности, с февраля он стал бессрочным. Также в регионе в октябре прошлого года ввели средний уровень реагирования.

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

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Курская область Роман Старовойт обстрел
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