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МИД отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

Представитель МИД Захарова: рекомендация для граждан России не ездить в Грузию отменяется
Тбилиси, Грузия
Тбилиси, Грузия (Фото: Zurab Kurtsikidze / EPA / ТАСС)

Рекомендация для граждан России воздерживаться от поездок в Грузию перестала действовать, следует из заявления официального представителя российского МИДа Марии Захаровой. Рекомендация существовала с 21 июня 2019 года.

«Отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая. Ограничение действовало с лета 2019 года и касалось также туроператоров и турагентов.

Прямые полеты в Грузию были приостановлены из-за масштабных протестов. Они начались в стране после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии посчитали, что депутат из России, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию, не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя. Сам Гаврилов утверждал, что его пригласили занять это место.

Кроме того, Россия с 15 мая прекратит визовый режим для граждан Грузии. Его ввели после конфликта 2008 года. В 2012 году Грузия в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней.

Теги
МИД Грузия Мария Захарова
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