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Лавров заявил о создании США в Сирии армии с участием боевиков ИГИЛ
Глава МИД России Лавров: США создали армию свободной Сирии с участием боевиков ИГИЛ
США начали создавать в городе Ракка армию свободной Сирии с участием боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главами МИД Турции, Сирии и Ирана по сирийскому мирному урегулированию. Трансляция велась на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.
«По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой армии свободной Сирии с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ и других террористических организаций», — сказал Лавров.
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