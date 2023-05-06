Минобороны заявило о случаях наведения оружия на самолеты России в Сирии

Самолеты коалиции, возглавляемой США в Сирии, стали часто активировать системы наведения оружия на авиацию России. Пилоты это фиксируют на востоке страны, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Олег Гуринов на видеобрифинге.

«Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов», — заявил Гуринов.

По его словам, один из примеров нарушений — участившиеся случаи активации «боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов «коалиции» на самолеты ВКС России».

24 апреля в ЦПВС сообщили, что коалиция во главе с США целенаправленно нарушает меморандум по безопасности полетов в Сирии. Тогда Гурин отметил, что с начала 2023 года зафиксировано уже 665 нарушений, связанных с полетами дронов и авиации коалиции, из них 213 были совершены в апреле.