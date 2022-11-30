США подтвердили ликвидацию лидера ИГ в Сирии

Операцию по ликвидации проводила «Свободная сирийская армия» в провинции Дараа, сообщили в Центральном командовании США

Лидер запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курейши был убит в ходе операции, проводившейся «Свободной сирийской армией» (ССА), сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных Сил США.

«Смерть Абу аль-Хасана аль-Хашими аль-Курейши в середине октября стала еще одним ударом по ИГ. Эта операция проводилась «Свободной сирийской армией» в сирийской провинции Дераа в Сирии», — говорится в сообщении.

О гибели аль-Хасана вечером 30 ноября сообщил представитель ИГ, передавал телеканал Al Arabiya. Его преемником стал Абу аль-Хусейн аль-Хусейни аль-Курейши.

Аль-Хасан возглавлял ИГ после гибели в феврале этого года прошлого лидера террористической организации Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши. Его ликвидировали военные США в ходе спецоперации на северо-западе Сирии.

Как отмечает Al Arabiya, Абу аль-Хасан аль-Хашими имел прозвище «профессор ИГИЛ», так как занимался вопросами образования на территориях, которые контролировало ИГ в Сирии и Ираке. Reuters со ссылкой на источники в иракских и западных службах безопасности сообщало, что аль-Хасан был братом убитого в 2019 году лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

«Свободная сирийская армия» (ССА) была образована летом 2011 года группой офицеров сирийской армии, выступивших против правительства, возглавляемого президентом Башаром Асадом. Сейчас ССА состоит из небольших локальных организаций и не имеет единого командного центра. Поддержку коалиции оказывают США и Саудовская Аравия.