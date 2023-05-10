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Рогов заявил о попытке Украины создать повод для захвата Запорожской АЭС

Рогов: Украина пытается обосновать попытку захвата Запорожской АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Заявление Киева о переброске российских сил и военной техники в район Запорожской АЭС нужно для обоснования попытки захвата станции украинскими войсками, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В начале мая Государственная инспекция ядерного регулирования Украины со ссылкой на представителей МАГАТЭ сообщила, что Россия разместила военную технику, оружие и взрывчатку на Запорожской АЭС.

«У меня нет сомнений, что при определенном стечении обстоятельств ВСУ попытаются форсировать Днепр, создать плацдарм и захватить ЗАЭС. Естественно, им охрана станции мешает. Готовя провокацию, они на будущее оправдываются, что во всем виновата Россия», — считает Рогов. Сообщения о взрывчатке на станции он назвал «не соответствующими действительности».

Запорожская АЭС находится под контролем России с конца февраля прошлого года. Российская сторона неоднократно говорила, что украинские силы планируют захватить АЭС в ходе контрнаступления. В начале мая Рогов говорил, что ВСУ скопили в Запорожской области десятки тысяч военных для будущего наступления. Он отмечал, что российские силы находятся в полной боевой готовности, а в регионе сформировано несколько линий глубоко эшелонированной обороны

Теги
Владимир Рогов Запорожская область Запорожская АЭС ВСУ Украина
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