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Пригожин заявил о выживших украинских пленных после удара ВСУ из HIMARS

Пригожин: Киев нанес удар по плененным ЧВК «Вагнер» украинцам из HIMARS, они выжили
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Украинская сторона нанесла удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по собственным военнослужащим, которых взяли в плен бойцы ЧВК «Вагнер», однако они выжили после него. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, его слова приводит пресс-служба в телеграм-канале.

«Я только что вернулся с того места, где была попытка уничтожения собственных пленных ракетами HIMARS. <...> Оказалось, что все пленные целы и, более того, из моих людей никто не пострадал», — сказал он.

Один боец ЧВК, по словам Пригожина, получил легкие царапины, а другой был контужен. Произошедшее бизнесмен назвал провокацией.

Власти Украины данные Пригожина не комментировали.

РСЗО HIMARS американского производства и боеприпасы к ним Киеву поставляли Соединенные Штаты. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении таких установок.

В Кремле, говоря о поставках Киеву американских систем залпового огня, отмечали, что они не способствуют возобновлению мирных переговоров.

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Теги
Персоны
Украина ВСУ Евгений Пригожин РСЗО HIMARS
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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