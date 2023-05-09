Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли детский сад в Брянской области, пострадавших нет

Губернатор сообщил об обстреле детского сада в в Брянской области

Вооруженные силы Украины ночью 9 мая обстреляли село Курковичи на западе Брянской области, один из снарядов попал на территорию детского сада, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодня в 5.30 ВСУ обстреляли населенный пункт Курковичи Стародубского муниципального округа. Один из снарядов разорвался в нескольких метрах от детского сада. В результате обстрела выбиты окна, произошло возгорание постельных принадлежностей. Нарушено электроснабжение», — написал глава региона.

По его словам, военнослужащим пограничного управления и представителям местной администрации удалось справиться с огнем до прибытия пожарных. «Еще одним снарядом повреждена спортивная площадка. На месте работают оперативные службы», — добавил Богомаз.

В регионе бессрочно действует высокий уровень террористической опасности, а с октября 2022 года — режим среднего реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, ограничения на въезд и выезд, досмотры автомобилей и другие меры.

Об обстреле села Курковичи Богомаз в последний раз сообщал 2 мая. Тогда в результате обстрела в одном из домовладений возник пожар, никто не пострадал.