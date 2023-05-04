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Брянский губернатор сообщил о пострадавшем при обстреле ВСУ села

Глава Брянской области Богомаз: при обстреле села Полевые Новоселки пострадал человек
В результате обстрела села Полевые Новоселки повреждены несколько домовладений и нарушено энергоснабжение, сообщил глава Брянской области Александр Богомаз

ВСУ обстреляли село Полевые Новоселки в Суземском районе Брянской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз. Пострадал один человек.

«Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные службы», — отметил губернатор.

Село Полевые Новоселки находится примерно в 11 км от границы с Сумской областью Украины. Брянская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, в регионе действует высокий уровень террористической опасности и режим среднего реагирования.

В ночь на 4 мая в Краснодарском крае загорелись резервуары на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном примерно в 30 км от Краснодара, сообщал в своем телеграм-канале глава региона Вениамин Кондратьев. ТАСС и Shot писали, что возгорание возникло в результате удара дрона. В районе 5:30 (совпадает с московским) губернатор сообщил о полной ликвидации пожара. Никто не пострадал.

Еще один инцидент произошел на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области. Как сообщил губернатор Василий Голубев, беспилотник врезался в строящуюся конструкцию и взорвался. Возникшее на месте возгорание ликвидировано силами предприятия, добавил он. Ущерб оказался незначительным, пострадавших нет, написал глава Ростовской области.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Брянская область Александр Богомаз обстрел ВСУ
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