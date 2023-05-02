Брянский губернатор сообщил об обстреле села Курковичи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
Samsung запретила сотрудникам пользоваться ChatGPT на рабочих устройствах Технологии и медиа, 08:47
Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ Спорт, 08:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 08:30
Умер фолк-певец и композитор Гордон Лайтфут Общество, 08:27
Как снизить налоговое бремя, не привлекая внимания ФНС Pro, 08:24
Осторожное гостеприимство: как заработать на фондовом рынке Казахстана Pro, 08:00
Брянский губернатор сообщил об обстреле села Курковичи Политика, 07:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 07:55
Постпред США в ООН проведет переговоры по Украине в Бразилии Политика, 07:33
Bloomberg анонсировал возобновление закупок Россией валюты для резервов Финансы, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
«Полная безнадега». В чем причина исторического провала ЦСКА в баскетболе Спорт, 07:00
Ремонтирующие Airbus и Boeing в России компании сократили прибыль в 6 раз Бизнес, 07:00
«Коммерсантъ» узнал о возможной передаче Adidas в России иностранцам Бизнес, 06:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Брянский губернатор сообщил об обстреле села Курковичи

Брянский губернатор Богомаз: под обстрел попало село Курковичи
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел со стороны Украины попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших нет. В результате обстрела в одном из домовладений возник пожар, на месте работают оперативные службы.

30 апреля дважды обстреляли поселок Суземка, который находится примерно в 10 км от границы с Сумской областью Украины.

Обстрел велся из ракетной системы залпового огня, несколько снарядов было перехвачено российской ПВО, писал глава региона. Четыре человека погибли и двое пострадали, их госпитализировали.

После атаки один дом оказался полностью разрушен, еще два повреждены частично. В поселке ввели режим ЧС.

Брянский губернатор сообщил об обстреле села Курковичи
Брянский губернатор сообщил об обстреле села Курковичи

Читайте на РБК Pro
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
Уоррен Баффет активно инвестирует в Японию. На чем он надеется заработать
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Теги
Брянская область Александр Богомаз обстрел
Материалы по теме
Бастрыкин поручил завести дело после схода поезда с рельсов под Брянском
Политика
Сошедший с рельсов поезд в Брянской области был белорусским
Политика
У сошедшего с рельсов в Брянской области поезда загорелся локомотив
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter