Брянский губернатор сообщил об обстреле села Курковичи
Брянский губернатор Богомаз: под обстрел попало село Курковичи
Под обстрел со стороны Украины попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших нет. В результате обстрела в одном из домовладений возник пожар, на месте работают оперативные службы.
30 апреля дважды обстреляли поселок Суземка, который находится примерно в 10 км от границы с Сумской областью Украины.
Обстрел велся из ракетной системы залпового огня, несколько снарядов было перехвачено российской ПВО, писал глава региона. Четыре человека погибли и двое пострадали, их госпитализировали.
После атаки один дом оказался полностью разрушен, еще два повреждены частично. В поселке ввели режим ЧС.