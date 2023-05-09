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«РИА Новости» узнало о попытке украинских сил высадиться на берегу Днепра

«РИА Новости»: российские военные взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра

Российские военные помешали группе украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра в Херсонской области, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией на месте.

По словам собеседника агентства, украинская диверсионно-разведывательная группа приблизилась к левому берегу Днепра, севернее города Алешки, на семи скоростных катерах.

Позже источник добавил, что подразделения российских войск взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра.

2 мая замглавы назначенного Киевом Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что действия ВСУ на южном направлении можно квалифицировать как начало украинского контрнаступления. Днем ранее, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев находится «на финишной прямой» перед контрнаступлением.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Минобороны страны «тщательно отслеживает» заявления о подготовке Украиной контрнаступления и учитывает эти данные при планировании продолжения спецоперации.

«РИА Новости» узнало о попытке украинских сил высадиться на берегу Днепра
«РИА Новости» узнало о попытке украинских сил высадиться на берегу Днепра

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