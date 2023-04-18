Президент Швейцарии пообещал делать все возможное для соблюдения санкций

Олаф Шольц и Ален Берсет (справа) (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Швейцария делает все возможное для соблюдения санкций против России, заявил президент страны Ален Берсе после встречи с канцлером Олафом Шольцем в Берлине. Его слова приводит Frankfurter Allgemeine.

Берсе заявил, что Швейцария осуждает военную операцию на Украине. Президент подчеркнул, что страна не может оказывать военную помощь украинской стороне, потому что Швейцария придерживается нейтралитета. «Мы не можем нарушать собственные законы», — сказал Берсе.

Тем не менее Берсе отметил важность оказания гуманитарной помощи Украине и соблюдения санкций против России. Берсе заявил, что в стране были конфискованы активы российских бизнесменов на сумму 7,5 млрд швейцарских франков.

29 марта Швейцария присоединилась к десятому пакету санкций ЕС против России. В рамках этого пакета запрещается экспорт в Россию редкоземельных металлов, строительных кранов, электрогенераторов и многих других товаров. Под санкции также попали банки из России (Тинькофф Банк и Росбанк), а также Фонд национального благосостояния. Конфедерация и ранее присоединялась к санкциям против России из-за военной операции на Украине, копировав ограничительные меры Евросоюза.

На прошлой неделе два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, рассказали РБК, что банки начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. В феврале 2023 года один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на общую сумму 17,6 млрд швейцарских франков (около $19 млрд).

