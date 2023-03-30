Суд в Швейцарии дал условные сроки четырем банкирам из-за счета Ролдугина

Четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка признали виновными в недостаточной осмотрительности при проведении финансовых операций, речь идет о двух счетах, открытых на имя виолончелиста Сергея Ролдугина

Сергей Ролдугин (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Окружной суд Цюриха признал четырех сотрудников швейцарской «дочки» Газпромбанка виновными в «недостаточной осмотрительности» при проведении финансовых операций, сообщает Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Речь идет о двух счетах на сумму около 50 млн швейцарских франков (более €50 млн), открытых на имя виолончелиста Сергея Ролдугина.

Сергей Ролдугин — виолончелист, президент Санкт-Петербургского Дома музыки и один из учредителей образовательного фонда «Талант и успех». Ролдугин — друг юности президента Владимира Путина, об этом музыкант рассказывал авторам книги «От первого лица» Наталье Геворкян, Наталье Тимаковой и Андрею Колесникову, которая вышла в 2000 году. В 2016 году в утечке клиентской информации фирмы Mossack Fonseca упоминалась возможная связь Ролдугина с компаниями, владевшими долями в рекламном селлере Vi, а также автопроизводителях КАМАЗ и АвтоВАЗ. Президент России Владимир Путин в марте 2018 года в интервью телеканалу NBC News подтвердил, что Сергей Ролдугин является его другом, однако отверг наличие каких-либо финансовых связей с ним. «Это определенно не мои деньги», — заявил президент.

Согласно обвинительному заключению, сотрудники банка подписали заявления о том, что виолончелист не является «политически значимым лицом».



Четырех обвиняемых, включая генерального директора банка, двух других членов правления и консультанта по работе с клиентами, приговорили к семи месяцам лишения свободы условно, пишет Reuters. Также, если они совершат повторные нарушения, то они будут должны заплатить штрафы — каждому фигуранту назначили разный размер — от 48 тыс. до 540 тыс. швейцарских франков. Адвокаты осужденных собираются обжаловать приговор.

РБК направил запрос в Газпромбанк.