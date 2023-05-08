В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая

В Белгороде решили перенести праздничные мероприятия, которые должны были пройти 9 мая, «в целях безопасности», сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

«Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах. Уверен, вы со мной согласитесь — рисковать не стоит», — написал Демидов.

Он также добавил, что запланированные ко Дню победы мероприятия обязательно проведут, «когда позволит обстановка». «А завтра ограничимся возложением цветов к памятникам Великой Отечественной войны, поздравим наших дорогих ветеранов», — сообщил мэр Белгорода.

В этом году в Белгороде также не будут проводить и военный парад на 9 мая, сообщал в начале апреля губернатор области Вячеслав Гладков. Как он объяснил, такое решение было принято, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода». Шествие «Бессмертного полка» в регионе также не состоится по причине безопасности.

В Москве парад на Красной площади состоится 9 мая. Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу, в нем примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники. Среди них будут участники военной операции на Украине. Президент Владимир Путин выступит с речью на параде. Также в столице планируется праздничный салют. При этом очного шествия «Бессмертного полка» не будет, регионам предложили выбрать любой другой формат.