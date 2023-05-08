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Последствия крупных пожаров в Курганской области. Видео

В нескольких районах Курганской области продолжаются пожары. Большинство из них удалось локализовать. Угроза населенным пунктам ликвидирована

Последствия крупных пожаров в Курганской области. Видео
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Природные пожары охватили несколько районов Курганской области. В регионе объявлен режим ЧС. Часть пожаров удалось локализовать. Угроза населенным пунктам от лесных пожаров ликвидирована, заявил глава МЧС Александр Куренков.

В ходе пожаров погибли шесть человек и 14 пострадали, сообщал ТАСС. СК возбудил уголовное дело о халатности. К тушению пожаров привлечены свыше 1 тыс. человек и несколько сотен единиц техники.

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Курганская область пожары режим ЧС
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