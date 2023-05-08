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Россия не получила от США разъяснений по взрывам на «Северных потоках»

МИД: Россия не получила от США разъяснений по взрывам на «Северных потоках»

Россия не получила разъяснений от США по взрывам на «Северных потоках», заявил «Известиям‎»‎ глава российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, Москва уже не рассчитывает на ответ от Вашингтона, но не понимает позицию Европы, которую, по оценке дипломата, «‎открыто унижают».

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.

Есть несколько версий случившегося. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за пару часов до этого блоге расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем, ссылаясь на анонимный источник, он утверждал, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. После публикации расследования Россия потребовала от США разъяснений.

В марте несколько СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и Washington Post, сообщили, что к произошедшему может быть причастна некая «проукраинская группировка». Путин назвал эти данные чушью, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения ко взрывам.

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