МИД: Россия не получила от США разъяснений по взрывам на «Северных потоках»

Россия не получила от США разъяснений по взрывам на «Северных потоках»

Россия не получила разъяснений от США по взрывам на «Северных потоках», заявил «Известиям‎»‎ глава российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, Москва уже не рассчитывает на ответ от Вашингтона, но не понимает позицию Европы, которую, по оценке дипломата, «‎открыто унижают».

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы.

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали.

Есть несколько версий случившегося. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за пару часов до этого блоге расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем, ссылаясь на анонимный источник, он утверждал, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. После публикации расследования Россия потребовала от США разъяснений.

В марте несколько СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и Washington Post, сообщили, что к произошедшему может быть причастна некая «проукраинская группировка». Путин назвал эти данные чушью, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения ко взрывам.