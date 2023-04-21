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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Bloomberg предположил отход на подлодке после взрыва на «Северном потоке»

Bloomberg: Диверсанты для атаки на «Северные потоки» могли использовать подлодку
Место утечки на газопроводе &laquo;Северный поток&raquo; в Балтийском море, 28 сентября 2022 года
Место утечки на газопроводе «Северный поток» в Балтийском море, 28 сентября 2022 года (Фото: The Swedish Coast Guard / Global Look Press)

Диверсанты, устроившие взрыв на системе газопроводов «Северный поток» в Балтийском море, могли использовать подлодку для организации диверсии, пишет Bloomberg со ссылкой на слова одного из дайверов военно-морского флота Дании.

Агентство пишет, что эти сведения дайвер сообщил «за кружкой пива в копенгагенском баре».

По его оценкам, обнаружение трубопроводов без точных координат, а затем транспортировка и установка бомбы были бы сложной задачей. С учетом глубины, на которой находятся трубы, операция заняла бы как минимум несколько часов. При этом доставившее диверсантов к месту взрыва судно все это время должно было бы оставаться на поверхности, привлекая к себе внимание и рискуя быть обнаруженным. Поэтому, полагает он, диверсанты должны были иметь быстроходной автономный подводной аппарат, подобный тому, который используют современные военно-морские силы.

В ВМС Дании подтверждают, что эта гипотеза верна, поскольку дайверам было бы трудно провести все время, необходимое для организации атаки на такой глубине, и остаться незамеченными.

Взрывы на двух нитках «Северного потока» и одной нитке «Северного потока-2» произошли в конце сентября 2022 года. Расследованием инцидента занимаются Германия, Дания и Швеция, в чьих международных водах произошли взрывы. Президент России Владимир Путин возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», которым, по его мнению, диверсии были выгодны. США и Великобритания свою причастность к произошедшему отрицали. 

Есть несколько версий случившегося. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал в созданном за пару часов до этого блоге расследование о диверсии на газопроводах системы «Северный поток». В нем, ссылаясь на анонимный источник, он утверждал, что подрыв был организован американскими водолазами при содействии Норвегии. В марте несколько СМИ, в том числе The New York Times, Die Zeit и Washington Post, сообщили, что к произошедшему может быть причастна некая «проукраинская группировка». Путин назвал эти данные чушью, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не имеет отношения ко взрывам.
 

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