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Власти Сербии начнут принимать у граждан нелегальное оружие

Власти Сербии начнут сбор нелегального оружия без наказания для сдающих

Власти Сербии с 8 мая в течение месяца начнут принимать у граждан нелегальное огнестрельное оружие и боеприпасы без наказания для сдающих, заявил президент республики Александр Вучич.

«Просто принесите его [оружие] и оставьте [в полицейском участке], не будет никаких последствий», — сказал Вучич РТС. После окончания сбора правительство увеличит сроки лишения свободы за хранение нелегального оружия, пообещал он. «Если вам подходит за незаконное хранение трех патронов получить пять, десять, 15 лет тюремного заключения, нет проблем, но это очень глупо», — добавил Вучич.

У граждан, по его словам, останется не более 30–40 тыс. единиц оружия. «Будут проводиться ежемесячные и ежегодные проверки, включающие медицинские и психиатрические анализы, а также тесты на психоактивные вещества», — отметил он. Вучич также поручил МВД ужесточить требования для получения охотничьего оружия.

Сербский президент пообещал, что во всех школах страны теперь будет находиться вооруженный полицейских. Для этого в ближайшие полгода будут наняты несколько тысяч новых сотрудников МВД.

В Сербии за последние три дня произошло два массовых убийства. 3 мая ученик одной из школ в Белграде устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, пострадали еще 16. В стране объявили трехдневный траур.

В ночь на 5 мая другой человек расстрелял группу людей из автоматического оружия в селе Дубона и скрылся с места происшествия. Жертвами стрельбы стали восемь человек, еще 14 человек пострадали. Стрелка задержали.

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После стрельбы министр образования Сербии Бранко Ружич подал в отставку, сообщило агентство Tanjung. Он направил письмо с просьбой об увольнении премьер-министру республики Ане Брнабич и выразил в нем «глубочайшие соболезнования родным и близким жертв».

Теги
Сербия стрельба Александр Вучич оружие
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