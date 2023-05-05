Вучич пообещал «разоружить Сербию» после массовых убийств в стране

Александр Вучич (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Власти Сербии планируют «разоружить» страну после двух массовых убийств. Об этом заявил президент Александр Вучич в обращении к нации.

«Все люди, у которых есть оружие, пройдут ревизию, останется не более 30–40 тыс. [единиц оружия]. Мы проведем разоружение Сербии, мы удвоим штрафы <...>. Будут проводиться ежемесячные и ежегодные проверки, включающие медицинские и психиатрические анализы, а также тесты на психоактивные вещества», — пообещал Вучич.

Он поручил МВД ужесточить требования для получения охотничьего оружия, потому что «чем меньше стволов, тем меньше опасность для детей». Вучич также заявил, что в ближайшие полгода будут наняты несколько тысяч новых полицейских, чтобы в каждой школе было по одному правоохранителю. «В Белграде 331 школа, там будет 331 полицейский», — сказал президент.

В Сербии за последние три дня произошло два массовых убийства. 3 мая ученик одной из школ в Белграде устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, пострадали еще 16. В стране объявили трехдневный траур. В ночь на 5 мая другой человек расстрелял группу людей из автоматического оружия в селе Дубона и скрылся с места происшествия. Жертвами стрельбы стали восемь человек, еще 14 человек пострадали. Стрелка задержали. Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал нападение террористическим актом.