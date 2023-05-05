Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
В Египте задержали основателя канала «Невиданный футбол» Смольянинова Политика, 06:43
Bloomberg узнал о попытке США организовать встречу Остина и Ли Шанфу Политика, 06:27
Восемь человек погибли при стрельбе в селе в Сербии Общество, 06:22
Оператор с Урала решил через суд заставить Ericsson продолжить поддержку Технологии и медиа, 06:00
Роспотребнадзор сообщил о строительстве инфекционного центра в Бурунди Политика, 05:57
Военные сообщили об уничтожении двух ДРГ Украины на купянском направлении Политика, 05:51
NYT сообщила о резком падении акций региональных банков в США Финансы, 05:30
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Россияне назвали киногероев, которых хотели бы видеть своими начальниками Бизнес, 05:00
«Ведомости» узнали, что власти обсудят возврат к раскрытию отчетности Политика, 04:52
«Известия» узнали о предложении бизнеса уничтожать поддельные товары Бизнес, 04:44
Небензя счел смехотворными призывы лишить Россию права возглавить СБ ООН Политика, 04:30
В Совфеде предложили повысить штрафы за нарушение ПДД на электросамокатах Общество, 04:07
США объяснили, когда дадут Израилю «свободу действий» в отношении Ирана Политика, 03:50
Китай заявил о готовности координировать усилия с Россией по Украине Политика, 03:29
Общество ,  
0 

Восемь человек погибли при стрельбе в селе в Сербии

Восемь человек погибли при стрельбе в сербском селе Дубона

Мужчина открыл стрельбу в селе Дубона в центральной части Сербии, в результате, по предварительным данным, погибли восемь человек. Об этом сообщают газеты «Вечерние новости» и «Блиц».

Кроме того, 13 человек получили ранения в результате атаки. Семь из них находятся в критическом состоянии.

Стрельба началась вечером 4 мая в селе Дубона общины Младеновац, пишут издания. Огонь открыл 21-летний Урош Б., пишет «Блиц». Мужчина поссорился с ровесником-полицейским, пошел домой и взял там автомат. Затем он вернулся и застрелил сотрудника полиции и его младшую сестру, после чего скрылся с места происшествия, пишут «Вечерние новости». Нападавшего ищут 600 полицейских. Предполагается, что он направился в родное село Шепшин. «Политика» пишет, что он начал стрелять и там, однако данных о пострадавших пока нет. Огонь, по данным издания, мужчина открыл из автомата.

Полиция перекрыла подъезды к Дубоне, в воздух подняли вертолеты. Как отмечает «Блиц», на место также доставили служебных собак и дроны, оснащенные тепловизорами. «Вечерние новости» пишут, что собак уже пустили на поиски нападавшего.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в Младеноваце терактом.

Стрельба в Младеноваце произошла в период действия траура, который власти страны объявили после атаки на школу. 3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу в школе «Владислав Рыбникар» в центре Белграда из отцовского пистолета. В результате погибли девять человек, еще 16 учеников пострадали.

Читайте на РБК Pro
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Изменение юридического адреса работодателя: последствия для работников
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых

Как сообщали «Блиц» и Kurir, стрельбу подросток открыл на уроке истории, после того как получил единицу. «Вечерне новости» утверждали, что семиклассник находился под воздействием наркотических веществ. Сам школьник после задержания заявил, что открыл стрельбу, так как он — «психопат». У школьника нашли два пистолета и рюкзак, в котором лежали «коктейли Молотова», писал Informer.

Теги
Сербия стрельба
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter