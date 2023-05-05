Восемь человек погибли при стрельбе в сербском селе Дубона

Восемь человек погибли при стрельбе в селе в Сербии

Мужчина открыл стрельбу в селе Дубона в центральной части Сербии, в результате, по предварительным данным, погибли восемь человек. Об этом сообщают газеты «Вечерние новости» и «Блиц».

Кроме того, 13 человек получили ранения в результате атаки. Семь из них находятся в критическом состоянии.

Стрельба началась вечером 4 мая в селе Дубона общины Младеновац, пишут издания. Огонь открыл 21-летний Урош Б., пишет «Блиц». Мужчина поссорился с ровесником-полицейским, пошел домой и взял там автомат. Затем он вернулся и застрелил сотрудника полиции и его младшую сестру, после чего скрылся с места происшествия, пишут «Вечерние новости». Нападавшего ищут 600 полицейских. Предполагается, что он направился в родное село Шепшин. «Политика» пишет, что он начал стрелять и там, однако данных о пострадавших пока нет. Огонь, по данным издания, мужчина открыл из автомата.

Полиция перекрыла подъезды к Дубоне, в воздух подняли вертолеты. Как отмечает «Блиц», на место также доставили служебных собак и дроны, оснащенные тепловизорами. «Вечерние новости» пишут, что собак уже пустили на поиски нападавшего.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал стрельбу в Младеноваце терактом.

Стрельба в Младеноваце произошла в период действия траура, который власти страны объявили после атаки на школу. 3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу в школе «Владислав Рыбникар» в центре Белграда из отцовского пистолета. В результате погибли девять человек, еще 16 учеников пострадали.

Как сообщали «Блиц» и Kurir, стрельбу подросток открыл на уроке истории, после того как получил единицу. «Вечерне новости» утверждали, что семиклассник находился под воздействием наркотических веществ. Сам школьник после задержания заявил, что открыл стрельбу, так как он — «психопат». У школьника нашли два пистолета и рюкзак, в котором лежали «коктейли Молотова», писал Informer.