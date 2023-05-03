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В результате стрельбы в сербской школе погибли девять человек

«Вечерне новости»: в результате стрельбы в сербской школе погибли девять человек
Стрельбу устроил 14-летний ученик. Как пишут «Вечерне новости», семиклассник находился под воздействием наркотических веществ. У школьника нашли два пистолета и рюкзак, в котором лежали коктейли Молотова, узнал Informer
Фото: Bljesak / Twitter
Фото: Bljesak / Twitter

В результате стрельбы в школе в Белграде, которую устроил один из учеников, погибли по меньшей мере девять человек, передают «Вечерне новости». Informer сообщает о десяти погибших — охраннике и девяти учениках.

По словам родителей, еще 16 детей пострадали, передает Blic. Один из школьников находится в реанимации в критическом состоянии с серьезными травмами головы. Еще двое получили огнестрельные ранения.

Подросток устроил стрельбу в школе «Владислав Рыбникар» в белградской общине Врачар утром 3 мая. Огонь 14-летний ученик открыл из отцовского пистолета.

По информации Blic и Kurir, стрельбу 14-летний подросток открыл на уроке истории после того, как получил единицу. Как пишут «Вечерне новости», семиклассник находился под воздействием наркотических веществ.

Подростка задержали. Сам он заявил, что открыл стрельбу, потому что «психопат». У школьника нашли два пистолета и рюкзак, в котором лежали коктейли Молотова, пишет Informer.

После случившегося занятия в школе перевели в онлайн. Родителям рекомендовали не отправлять детей в школу.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
стрельба Школа Белград Сербия погибшие Дети подросток
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