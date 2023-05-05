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В Сербии задержали мужчину, который расстрелял 8 человек

RTS: в Сербии задержали мужчину, который расстрелял 8 человек
Фото: Antonio Bronic / Reuters
Фото: Antonio Bronic / Reuters

В Сербии задержали мужчину, который устроил стрельбу в муниципалитете Младеновац. Об этом сообщает RTS.

Его арестовали недалеко от города Крагуевац. К поисковой операции были привлечены все спецподразделения и вертолетная часть МВД Сербии.

В ночь с 4 на 5 мая нападавший расстрелял группу людей из автоматического оружия и скрылся с места происшествия.

Мужчина открыл огонь начал стрельбу в деревне Дубона, где убил молодого полицейского и его сестру.

Всего в результате стрельбы погибло восемь человек, включая сотрудника полиции. Еще 14 человек ранены. Как сообщает RTS, 21-летний стрелок — сын военного.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал нападение террористическим актом.

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Стрельба в Младеноваце произошла во время траура, который объявили после атаки на школу. 3 мая 14-летний подросток открыл стрельбу в школе «Владислав Рыбникар» в центре Белграда из отцовского пистолета. В результате погибли девять человек, еще 16 учеников пострадали.

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