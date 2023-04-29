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Мэр Донецка сообщил о повреждениях из-за обстрела

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о новом обстреле города

Под обстрел попал Ленинский район Донецка, очевидцы сообщают о поврежденных взрывной волной окон в домах на пересечении улиц Одесской и Сахалинской, а также о задымлении, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«Также прилеты возле школы № 42», — добавил он в публикации в телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на силовые структуры ДНР пишет о работе систем противовоздушной обороны над Пролетарским, Буденновским, Ленинским и Ворошиловским районами. По словам собеседника агентства, по Ленинскому району выпустили порядка трех ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Материал дополняется.

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