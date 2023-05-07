Расстрелявший восьмерых человек в двух селах Сербии признал вину

Мужчина, открывший стрельбу в общине Младеновац к югу от Белграда, в результате которой погибли восемь человек, признал свою вину. Об этом сообщает издание «Новости» со ссылкой на заявление прокуратуры города Смедерево.

Обвиняемого зовут Урош Блажич, ему 21 год. Мужчина признался, что совершил убийства в двух местах в селе Мали-Орашье, а после — в селе Дубона, сообщили в прокуратуре. Задержанный заявил, что хотел отомстить «за то, что люди принижали его, плохо отзывались о нем и его семье», сообщил порталу источник. Также Блажич утверждал, что стремился «запугать» население, пишет портал.

Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры пишет, что Блажич подозревается в убийстве при отягчающих обстоятельствах, незаконном производстве, хранении, ношении и торговле оружием и взрывчатыми веществами, а также похищении людей.

В Сербии за три дня с 3 по 5 мая произошло два массовых убийства. 3 мая ученик одной из школ в Белграде устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек, еще 16 пострадали. После этого в стране объявили трехдневный траур.

В ночь на 5 мая, в период действия траура, еще один человек открыл стрельбу в Мали-Орашье и Дубоне, после чего скрылся с места происшествия. В результате стрельбы погибли восемь человек, еще 14 пострадали. Стрелка задержали, им оказался Блажич.

Министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич назвал нападение террористическим актом. Президент республики Александр Вучич счел его нападением на всю страну. Глава государства пообещал «разоружить» всю Сербию: ужесточить проверки и медицинскую экспертизу при получении лицензий, удвоить штрафы и сократить количество оружия у населения.

Также правительство ввело мораторий на выдачу разрешений на хранение и ношение короткоствольного огнестрельного оружия сроком на два года. МВД Сербии пообещало обеспечить такие же меры в отношении охотничьего оружия.