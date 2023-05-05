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Вучич назвал второе за три дня массовое убийство нападением на всю Сербию

Президент Сербии Вучич: второе за три дня массовое убийство — это нападение на всю страну
Минувшей ночью в Сербии произошло новое массовое убийство: 21-летний молодой человек застрелил в разных местах восемь человек. Нападение случилось через день после стрельбы в школе в Белграде
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Srdjan Stevanovic / Getty Images)

Вооруженное нападение в минувшую ночь в Младеноваце под Белградом после стрельбы в школе 3 мая стало нападением на всю Сербию, заявил президент Александр Вучич.

«Повторное массовое преступное нападение, после стрельбы в наших детей, в каждого, кто случайно оказался у костра или занимался своими воротами... это нападение на всю страну», — заявил Вучич в обращении к гражданам (цитата по N1).

Президент сообщил, что после случившегося силовики проверят 45 тыс. профилей в социальных сетях. Также в стране ужесточат наказание за нелегальное хранение оружия.

Нападение в Младеноваце произошло в ночь на 5 мая — через день после того, как ученик одной из школ в Белграде устроил стрельбу, в результате которой погибли девять человек. Жертвами нового стрелка стали восемь человек, 13 были ранены. Нападавшим оказался 21-летний молодой человек. Его задержали. Как пишет Blic, во время ареста тот был одет в толстовку с нацистской символикой.

По информации N1, сначала стрелявший напал на людей, которые устроили пикник у костра в деревне Мали-Орашье. Затем он отъехал от места атаки на несколько километров и застрелил четырех человек, которые чинили ворота в своем дворе, передает Pink. После этого нападавший отправился на машине в село Дубона, где продолжил стрельбу: во дворе школы он убил полицейского и его сестру.

Нападавшего искали более 600 сотрудников МВД. В итоге его нашли у родственников в селе Виниште. Туда он поехал на такси, угрожая водителю, что взорвет бомбу. Дядю и дедушку, у которых укрылся стрелок, также задержали. При обыске в их доме силовики нашли оружие и боеприпасы, пишет Blic.

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