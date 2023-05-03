Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
Подросток открыл стрельбу в школе в центре Белграда, один человек погиб, передает издание «Вечерне новости».
Семиклассник вошел в здание около 8:00 (9:00 мск) и открыл стрельбу. В результате погиб охранник, ранены учитель и несколько детей.
Госпитализированы семь человек. Одна девочка находится в реанимации, у двух мальчиков огнестрельные ранения, пишет Blic.
Подростка задержали.
По данным издания, речь идет о школе «Владислав Рыбникар» в общине Врачар. Учеников пока закрыли в кабинетах и планируют выпускать постепенно — сначала младшие, потом старшие классы. На место прибыли скорая помощь и криминалисты, а также глава Минздрава Сербии Даница Груичич.
Мотив 14-летнего стрелка пока не известен. Blic пишет, что, по неподтвержденным данным, тот взял в школу отцовский пистолет.