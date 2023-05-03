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Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде

«Вечерне новости»: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе
В результате стрельбы погиб один взрослый, госпитализированы семь человек — учитель и дети. 14-летнего подростка задержали
Фото: Annette Riedl / Global Look Press
Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Подросток открыл стрельбу в школе в центре Белграда, один человек погиб, передает издание «Вечерне новости».

Семиклассник вошел в здание около 8:00 (9:00 мск) и открыл стрельбу. В результате погиб охранник, ранены учитель и несколько детей.

Госпитализированы семь человек. Одна девочка находится в реанимации, у двух мальчиков огнестрельные ранения, пишет Blic.

Подростка задержали.

По данным издания, речь идет о школе «Владислав Рыбникар» в общине Врачар. Учеников пока закрыли в кабинетах и планируют выпускать постепенно — сначала младшие, потом старшие классы. На место прибыли скорая помощь и криминалисты, а также глава Минздрава Сербии Даница Груичич.

Мотив 14-летнего стрелка пока не известен. Blic пишет, что, по неподтвержденным данным, тот взял в школу отцовский пистолет.

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стрельба Школа Сербия подросток Белград
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