«Вечерне новости»: в Белграде подросток открыл стрельбу в школе

Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде

В результате стрельбы погиб один взрослый, госпитализированы семь человек — учитель и дети. 14-летнего подростка задержали

Фото: Annette Riedl / Global Look Press

Подросток открыл стрельбу в школе в центре Белграда, один человек погиб, передает издание «Вечерне новости».

Семиклассник вошел в здание около 8:00 (9:00 мск) и открыл стрельбу. В результате погиб охранник, ранены учитель и несколько детей.

Госпитализированы семь человек. Одна девочка находится в реанимации, у двух мальчиков огнестрельные ранения, пишет Blic.

Подростка задержали.

По данным издания, речь идет о школе «Владислав Рыбникар» в общине Врачар. Учеников пока закрыли в кабинетах и планируют выпускать постепенно — сначала младшие, потом старшие классы. На место прибыли скорая помощь и криминалисты, а также глава Минздрава Сербии Даница Груичич.

Мотив 14-летнего стрелка пока не известен. Blic пишет, что, по неподтвержденным данным, тот взял в школу отцовский пистолет.