МЧС: эвакуация в Белгороде не проводится

МЧС опровергло сообщения об эвакуации в Белгороде

Белгород (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

Распространяемая в соцсетях информация о проведении эвакуации из Белгорода является ложной, заявило региональное управление МЧС в телеграм-канале.

Ранее в соцсетях появились скриншоты сообщений, которые приходили жителям Белгорода якобы от МЧС.

«Администрация города проводит временную эвакуацию улиц Лермонтова 27–49) и Толстого (30–49). Возьмите документы и срочно пройдите к точке эвакуации», — говорилось в сообщении, скриншотом которого поделились жители города.

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