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МЧС опровергло сообщения об эвакуации в Белгороде
МЧС: эвакуация в Белгороде не проводится
Белгород
Распространяемая в соцсетях информация о проведении эвакуации из Белгорода является ложной, заявило региональное управление МЧС в телеграм-канале.
Ранее в соцсетях появились скриншоты сообщений, которые приходили жителям Белгорода якобы от МЧС.
«Администрация города проводит временную эвакуацию улиц Лермонтова 27–49) и Толстого (30–49). Возьмите документы и срочно пройдите к точке эвакуации», — говорилось в сообщении, скриншотом которого поделились жители города.
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