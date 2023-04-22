Найденную в Белгороде авиабомбу уничтожили

Снаряд обнаружили на улице Шаландина в Белгороде, после чего решили временно эвакуировать более 3 тыс. жителей соседних домов. В тот же день авиабомбу вывезли на полигон, чтобы обезвредить, сообщал губернатор Вячеслав Гладков

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Найденную в жилом районе Белгорода авиабомбу уничтожили на полигоне, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также опубликовал видеокадры уничтожения снаряда.

Авиабомбу обнаружили на улице Шаландина в Белгороде 22 апреля. Речь шла об авиационном боеприпасе ФАБ-500.

Место, где нашли снаряд, оказалось расположено неподалеку от жилой застройки. В связи с этим было решено эвакуировать жителей 17 домов или в общей сложности свыше 3 тыс. человек, сообщал Гладков.

Губернатор уточнял, что специалисты Минобороны решили обезвредить снаряд на полигоне. Через несколько часов боеприпас вывезли из города, а жителей начали возвращать домой, отмечал он. После обнаружения авиабомбы областное управление МЧС объявило режим ЧС регионального уровня.

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв в одном жилых районов, в результате которого образовалась воронка радиусом 20 метров. Пострадали три человека, повреждения получили жилой дом и несколько автомобилей.

Причиной произошедшего стал «нештатный сход боеприпаса» с самолета Су-34, заявили в Министерстве обороны. Там добавили, что ведется расследование инцидента.