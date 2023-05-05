Гладков сообщил об обстреле двух сел в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков: сёла Устинка и Черемошное попали под обстрел
Сёла Устинка и Черемошное Белгородского района попали под обстрел, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Посечены забор и три машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи», — написал он в телеграм-канале.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
30 апреля над регионом сработала система ПВО. Источник телеграм-канала SHOT утверждал, что над Белгородом сбили украинский беспилотник.