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Гладков сообщил об обстреле двух сел в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: сёла Устинка и Черемошное попали под обстрел
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Сёла Устинка и Черемошное Белгородского района попали под обстрел, пострадавших нет, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Посечены забор и три машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи», — написал он в телеграм-канале.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. В регионе действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

30 апреля над регионом сработала система ПВО. Источник телеграм-канала SHOT утверждал, что над Белгородом сбили украинский беспилотник.

Гладков сообщил об обстреле двух сел в Белгородской области
Гладков сообщил об обстреле двух сел в Белгородской области

Теги
Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
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