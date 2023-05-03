Рогов сообщил о частых артиллерийских дуэлях в Запорожской области

В последние дни на линии фронта в Запорожской области усилились артиллерийские дуэли. Об этом сообщил представитель администрации региона Владимир Рогов, передает «РИА Новости».

«На линии фронта усилились артиллерийские дуэли», — сказал Рогов, отметив, что в результате одного из ударов уничтожено скопление западной техники.

Ранее Рогов рассказал, что ВСУ перебросили в подконтрольную им часть Запорожской области резервные подразделения. По словам Рогова, к концу текущей недели на линию соприкосновения должны прибыть 116-я и 118-я бригады территориальной обороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада.