Бастрыкин заявил о работе следователей после атаки дрона на Кремль

Следственный комитет (СК) устанавливает все обстоятельства попытки атаковать Кремль с помощью беспилотника со стороны Украины. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявил глава Следственного комитета. Он добавил, что попытки атаковать Кремль в преддверии Дня Победы — это «особенно цинично» и что это — «типичный стиль» украинских властей.

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что два украинских дрона ночью пытались атаковать кремлевскую резиденцию президента. В этот момент Владимира Путина там не было. В пресс-службе также заявили, что расценивают произошедшее как теракт и «покушение на президента Российской Федерации». Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с атакой по ст. 205 УК (террористический акт).

Украина отрицает свою причастность к инциденту. Президент Владимир Зеленский утверждал, что Киеву не хватает вооружений для защиты собственных территорий, в связи с чем он не использует их где-то еще.

4 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за атакой стоят США. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон», — сказал он. Власти США заявили, что не были в курсе атаки.

К вечеру 5 мая поврежденная дронами крыша Сенатского дворца была восстановлена.