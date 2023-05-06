Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
Байден призвал не дать Трампу выиграть выборы в 2024 году Политика, 07:03
ЕС задумался об ограничении экспорта в третьи страны из-за России Политика, 06:19
Рогов сообщил о переброске украинской бронетехники в Запорожскую область Политика, 06:14
Бастрыкин заявил о работе следователей после атаки дрона на Кремль Политика, 05:45
На счетах Блиновской и ее мужа арестовали сотни миллионов рублей Общество, 05:44
Минобороны заявило о случаях наведения оружия на самолеты России в Сирии Политика, 05:28
Войска России нанесли удар по 170 целям на краснолиманском направлении Политика, 05:16
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Bloomberg узнал о плане США передать Тайваню оружие по ускоренной схеме Политика, 04:50
Минтранс предложил условия невыдачи компаниям допуска на рейсы за рубеж Бизнес, 04:44
Госслужбы Далласа в США подверглись хакерской атаке Общество, 04:24
Участника штурма Капитолия приговорили к самому большому сроку по делу Политика, 04:00
Минздрав допустил сокращение времени продажи крепкого алкоголя Общество, 03:44
Байден назвал себя самым опытным претендентом на пост президента США Политика, 03:30
В ООН сообщили о тупике в переговорах о зерновой сделке Политика, 03:05
Политика ,  
0 

Бастрыкин заявил о работе следователей после атаки дрона на Кремль

Бастрыкин: СК устанавливает все обстоятельства попытки Киева ударить по Кремлю

Следственный комитет (СК) устанавливает все обстоятельства попытки атаковать Кремль с помощью беспилотника со стороны Украины. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявил глава Следственного комитета. Он добавил, что попытки атаковать Кремль в преддверии Дня Победы — это «особенно цинично» и что это — «типичный стиль» украинских властей.

Днем 3 мая пресс-служба Кремля сообщила, что два украинских дрона ночью пытались атаковать кремлевскую резиденцию президента. В этот момент Владимира Путина там не было. В пресс-службе также заявили, что расценивают произошедшее как теракт и «покушение на президента Российской Федерации». Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с атакой по ст. 205 УК (террористический акт).

Украина отрицает свою причастность к инциденту. Президент Владимир Зеленский утверждал, что Киеву не хватает вооружений для защиты собственных территорий, в связи с чем он не использует их где-то еще.

4 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что за атакой стоят США. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон», — сказал он. Власти США заявили, что не были в курсе атаки.

К вечеру 5 мая поврежденная дронами крыша Сенатского дворца была восстановлена.

Читайте на РБК Pro
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
Почему отчет «Ленты» разочаровал инвесторов
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
«Да мне уже ничего не поможет»: как убедить родителей пойти к врачу
Теги
Кремль Александр Бастрыкин Следственный комитет
Материалы по теме
Лавров пообещал, что Россия делом ответит на атаку дронов на Кремль
Политика
Кадыров пообещал «хирургическое возмездие» после атаки дронов на Кремль
Политика
Мадуро осудил атаку беспилотников на Кремль
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter