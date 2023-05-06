Bloomberg узнал о плане США передать Тайваню оружие по ускоренной схеме

США собираются передать Тайваню партию вооружений на $500 млн по ускоренной схеме, которая ранее была опробована на поставках оружия Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ускоренная процедура передачи оружия подразумевает отправку оружия или военного оборудования из запасов США в соответствии с указом президента Джо Байдена по сокращению этих запасов. Это позволит государству обойти долгий процесс по заключению контрактов и производству нового оружия.

Агентство уточняет со ссылкой на чиновников, что «медленная» схема привела к отставанию США в поставках оружия Тайваню на $19 млрд — оно уже одобрено правительством, но до сих пор не отправлено.

Подполковник Мартин Майнерс заявил, что в 2022 году был издан указ Байдена о сокращении запасов, чтобы «оказать жизненно важную помощь Тайваню в области безопасности и в поддержку самообороны». Майнерс сказал, что подход администрации США «согласуется с давней политикой, изложенной в Законе об отношениях с Тайванем» — государственном акте, установленном в целях поддержки острова в 1979 году.

4 мая глава Минобороны Тайваня Чиу Го-чэн заявил, что передача стране 66 усовершенствованных истребителей F-16V США отложена из-за сбоя в цепочке поставок. Тайбэй работает над тем, чтобы минимизировать связанный с этим ущерб, уточнил Го-чэн.

По его словам, первый истребитель Вашингтон должен был передать в четвертом квартале 2023 года, но поставка была отложена до третьего квартала 2024-го. Сбой в цепочке поставок связан с пандемией.

США в 2019 году одобрили сделку по продаже американской Lockheed Martin Тайваню истребителей F-16 на сумму $8 млрд. После передачи новых самолетов авиационный парк островного государства увеличится до 200 самолетов.

Тайваньские власти увеличивают закупки оружия на фоне противостояния с Китаем. Пекин критикует контакты США и Тайваня на высоком уровне и с прошлого года проводит учения неподалеку от острова. Китай считает Тайвань своей провинцией, но Тайбэй настаивает на своей независимости. Для того, чтобы взять остров под контроль, Пекин допускает применение военной силы, вместе с тем заявляя, что стремится к «мирному воссоединению».