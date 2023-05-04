Тайвань заявил о задержке поставки истребителей F-16 из США

Тайвань заказал у США несколько десятков истребителей в 2019 году. Поставка первого из них откладывается на следующий год. На задержки передачи американского оружия Тайбэй жаловался и в прошлом году

Истребители F-16 (Фото: Rusty Jarrett / Getty Images)

Передача Тайваню из США 66 усовершенствованных истребителей F-16V отложена из-за сбоя в цепочке поставок, Тайбэй работает над тем, чтобы минимизировать связанный с этим ущерб, сообщил глава Минобороны Тайваня Чиу Го-чэн, передает Reuters.

По словам министра, первый из истребителей Вашингтон должен был передать в четвертом квартале 2023 года, однако поставка отложена до третьего квартала 2024-го. Причиной стал сбой в цепочке поставок, связанный с пандемией.

Тайвань обратился к США с просьбой «восполнить дефицит», в том числе уделить внимание поставкам запасных частей для уже существующей авиации. «Используется несколько каналов, и мы сводим к минимуму ущерб», — сказал министр, добавив, что рассчитывает на получение всей партии истребителей до 2026 года.

США в 2019 году одобрили сделку по продаже американской Lockheed Martin Тайваню истребителей F-16 на сумму $8 млрд. После передачи новых самолетов авиационный парк островного государства увеличится до 200 самолетов. Агентство отмечает, что Тайбэй усиливает свою оборону на фоне возросшей угрозы со стороны Китая.

Тайвань в 2022 году жаловался на задержки с поставками оружия, в том числе ракет для ПЗРК Stinger, на фоне военной помощи Вашингтона Украине. Во время недавней поездки на Тайвань спикер палаты представителей конгресса США Майкл Маккол пообещал сделать все возможное, чтобы ускорить поставки оружия Тайбэю.

Тайвань увеличивает закупки оружия на фоне противостояния с Китаем. Пекин критикует официальные контакты Вашингтона и Тайбэя и с прошлого года несколько раз проводил учения неподалеку от Тайваня. В середине апреля Bloomberg писал, что Тайбэй намерен купить до 400 противокорабельных ракет Harpoon на случай возможного китайского вторжения. Reuters писал, что о заказе на такое количество ракет Пентагон объявил еще в начале апреля, но не назвал покупателя. Контракт оценивается в $1,17 млрд.