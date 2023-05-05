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США оценили потери из-за проблем с чипами при вторжении Китая на Тайвань

Разведка США: потери из-за проблем с чипами при вторжении КНР на Тайвань будут до $1 трлн
По оценке главы нацразведки США Аврил Хейнс, если произойдет вторжение Китая на Тайвань и остановится производство чипов TSMC, то мировая экономика будет терять до $1 трлн в год
TSMC TSM $83,6 +1,48% Купить
Фото: An Rong Xu / Getty Images
Фото: An Rong Xu / Getty Images

Если Китай вторгнется на Тайвань и на острове остановится производство передовых полупроводниковых чипов, то мировая экономика в год будет терять до $1 трлн в течение нескольких лет, заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.

Чипы компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которые, пояснила Хейнс, используются в «почти каждой категории электронных устройств по всему миру». Если их выпуск прекратится, то минимальные потери составят от $600 млрд до $1 трлн ежегодно, это окажет «огромное финансовое влияние» и на американскую, и на китайскую экономики, и на весь мир.

США и Китай в последние месяцы активизировали противостояние в сфере производства чипов. Как писал Bloomberg в марте, Вашингтон запланировал ужесточить ограничения на экспорт оборудования для производства полупроводников в Китай, чтобы помешать китайской промышленности выпускать собственные микросхемы. США собираются координировать свои действия с другими ключевыми производителями чипов — Нидерландами и Японией.

Китай в апреле начал расследование в отношении американского производителя чипов и микросхем Micron Technology «по соображениям национальной безопасности». Управление киберпространства Китая (CAC), писала Financial Times, решило изучить импорт продукции Micron в республику. FT отмечала, что меры CAC последовали вслед за шагами США по усилению давления на китайскую полупроводниковую промышленность.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс в феврале заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин поручил своим военным быть готовыми для вторжения на Тайвань, но он выразил сомнения, что это произойдет. Пекин в марте отмечал, что собирается предпринимать шаги для «мирного воссоединения» с островом, однако ранее Китай допускал применение любых мер для этого.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
чипы Китай Тайвань США
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