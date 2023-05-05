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«Аэрофлот» опроверг атаку дрона на самолет в Шереметьево

«Аэрофлот» опроверг сообщения о попытке беспилотника атаковать самолет в Шереметьево
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Информация об атаке беспилотника на самолет в аэропорту Шереметьево не подтвердилась. Об этом РБК сообщили в «Аэрофлоте».

«Возможно, это был оптический обман или, что вероятнее всего, пассажиру просто померещилось», — предположили в компании.

5 мая Mash сообщил, что беспилотник попытался атаковать самолет Airbus А320 авиакомпании «Аэрофлот» во время посадки в Шереметьево. По словам одного из пассажиров рейса Самара — Москва, дрон целился в борт самолета. Когда до столкновения оставалось несколько десятков метров, дрон внезапно сменил курс и улетел в сторону лесополосы рядом с аэродромом. Пассажир передал информацию службе безопасности аэропорта.

3 мая в Москве и Подмосковье запретили запускать беспилотники. В тот день Россия обвинила Украину в атаке на Кремль двумя беспилотниками. В Киеве отвергли причастность к атаке.

Теги
Аэрофлот Шереметьево дрон беспилотники
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