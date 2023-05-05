Эксперты заявили о способной «уничтожить наступление ВСУ» авиации России

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Россия в конфликте с Украиной обладает «почти безусловным преимуществом» в воздухе, которым она еще не воспользовалась, заявил изданию Newsweek глава специализирующейся на безопасности американской компании Global Guardian Дейл Бакнер.

По его словам, авиапарк российских вооруженных сил в десять раз превышает украинский. Бакнер уверен, что истребители МиГ-35, Су-35 и Су-57 могут «уничтожить контрнаступление» Киева, если оно будет осуществляться с помощью большого количества танков и бронированных машин без должного воздушного прикрытия.

Специалист считает, что Украине необходимо усиливать противовоздушную оборону: в противном случае армия столкнется с «реальным тактическим риском».

В дальнейшем, если Киев не получил больше ПВО, то «русские смогут использовать свое превосходство в воздухе и получать все большее преимущество», добавил в разговоре с изданием старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан.

1 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению находится «на финишной прямой». Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что оно уже началось. Российские власти подчеркивают, что готовы к наступлению. Замглавы МИД Михаил Галузин предупреждал, что контрнаступление приведет к печальным последствиям: «кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ВСУ рассчитывают получить самолеты западного образца уже после начала наступательных действий. Россия критикует поставки оружия и военной техники Киеву.