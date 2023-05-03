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Российская авиация уничтожила резервы ВСУ у Авдеевки

Минобороны: российская авиация Южной группировки уничтожила резервы ВСУ у Авдеевки
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Авиация Южной группировки войск уничтожила место скопления резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Об этом сообщил начальник пресс-центра войскового объединения Вадим Астафьев.

Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки «Юг» уничтожила 122-мм гаубицу Д-30 и артиллерийский расчет в районе села Максимильяновка в Марьинском районе.

Авдеевка расположена в 9 км от северной окраины Донецка, город контролируют украинские силы. Население города по состоянию на 2021 год составляло 31 тыс. человек.

В конце марта врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные улучшают позиции на авдеевском направлении. Положение ВСУ он оценил как «критическое» и заверил, что взятие Авдеевки «не за горами». Захват города, по словам Пушилина, позволит снизить количество обстрелов Донецка, Ясиноватой и Макеевки до минимума.

До этого врио главы ДНР говорил, что военным осталось взять один «небольшой участок» в западной части Марьинки (город примерно в 30 км к юго-западу от Донецка), чтобы ту можно было считать полностью подконтрольной российским силам. После этого, как отмечал он, откроется несколько направлений для продвижения российских сил, что позволит «образовать своеобразные клещи», в том числе на авдеевском направлении.

Российская авиация уничтожила резервы ВСУ у Авдеевки
Российская авиация уничтожила резервы ВСУ у Авдеевки

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