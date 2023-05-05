В Тверской области на трех опорах ЛЭП обнаружили взрывные устройства

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На трех опорах линий электропередачи в Тверской области полицейские обнаружили три соединенных с одним таймером устройства, в каждом из которых было по два пакета с неизвестным веществом и взрывателями, их обезвреживают, сообщили источники РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделении полиции.

Полицейские нашли предметы днем 4 мая в ходе отработки заявлений об обнаруженных устройствах в районе села Микшино Лихославльского района. Устройства обнаружили на опоре ЛЭП на 28-м километре автодороги Лихославль — Толмачи в 500 м от села и на опорах двух ЛЭП на 26-м километре шоссе в 1,5 км от села Залазино. Предметы были окрашены серой и коричневой краской.

Причастные к размещению устройств на линиях электропередачи устанавливаются.

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД России по Тверской области и в пресс-службу УФСБ по региону.

В ночь на 1 мая опору линии электропередачи подорвали на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что возле второй опоры обнаружили «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство».

Населенные пункты и гражданская инфраструктура обесточены не были, сеть была переключена в автоматическом режиме, добавил Дрозденко. Позже взрывотехники сняли заряд с взрывателем и обезвредили его.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК. Прокуратура Ленинградской области организовала проверку.