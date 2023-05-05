В Тверской области на трех опорах ЛЭП обнаружили взрывные устройства

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
Вайкуле рассказала, зачем Пугачева прилетела в Москву Общество, 14:26
Венеция Кашмира, яранга или атомный ледокол: на край света за эмоциями РБК и Цифра брокер, 14:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:18
ООН анонсировала встречу по «зерновой сделке» Политика, 14:17
Атаки дронов в России и как власти предлагают с ними бороться. Главное Политика, 14:11
Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет Политика, 13:57
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят Pro, 13:56
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:52
ФСБ отчиталась о предотвращенном убийстве руководителя Запорожской АЭС Политика, 13:51
В Германии отменили еще один этап КМ по фехтованию из-за допуска россиян Спорт, 13:47
Госконтроль за мигрантами предложили заменить на административный надзор Общество, 13:44
В Таджикистане ответили на приглашение Рахмона в Москву на 9 Мая Политика, 13:41
Какая популярная диета опасна для сердца Pro, 13:34
Предложение апартаментов в «Москва-Сити» упало на 70% за два года Недвижимость, 13:30
Общество ,  
0 

В Тверской области на трех опорах ЛЭП обнаружили взрывные устройства

Сотрудники МВД обнаружили взрывные устройства на трех опорах ЛЭП в Тверской области
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

На трех опорах линий электропередачи в Тверской области полицейские обнаружили три соединенных с одним таймером устройства, в каждом из которых было по два пакета с неизвестным веществом и взрывателями, их обезвреживают, сообщили источники РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделении полиции.

Полицейские нашли предметы днем 4 мая в ходе отработки заявлений об обнаруженных устройствах в районе села Микшино Лихославльского района. Устройства обнаружили на опоре ЛЭП на 28-м километре автодороги Лихославль — Толмачи в 500 м от села и на опорах двух ЛЭП на 26-м километре шоссе в 1,5 км от села Залазино. Предметы были окрашены серой и коричневой краской.

Причастные к размещению устройств на линиях электропередачи устанавливаются.

РБК направил запрос в пресс-службу УМВД России по Тверской области и в пресс-службу УФСБ по региону.

В ночь на 1 мая опору линии электропередачи подорвали на территории Сусанинского поселения Гатчинского района Ленинградской области. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что возле второй опоры обнаружили «неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство».

Населенные пункты и гражданская инфраструктура обесточены не были, сеть была переключена в автоматическом режиме, добавил Дрозденко. Позже взрывотехники сняли заряд с взрывателем и обезвредили его.

Читайте на РБК Pro
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Инвестиционные советы от ChatGPT: помогут ли они разбогатеть
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 281 (диверсия) и 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК. Прокуратура Ленинградской области организовала проверку.

Теги
Тверская область ЛЭП взрывное устройство новости
Материалы по теме
Губернатор сообщил о разминировании бомбы у опоры ЛЭП в Ленобласти
Политика
Белгородский губернатор сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле села
Политика
После подрыва ЛЭП под Петербургом возбудили дело о диверсии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter