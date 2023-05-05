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Небензя оценил перспективу переноса штаб-квартиры ООН из США

Постпред России при ООН Небензя: США не согласятся на перенос штаб-квартиры из Нью-Йорка
Василий Небензя
Василий Небензя (Фото: Лев Радин / Global Look Press)

Чтобы перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка, эту идею должны поддержать по меньшей мере две трети стран — членов организации, а США никогда не согласятся на такой шаг, заявил постпред России при объединении Василий Небензя в интервью «РИА Новости».

«В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества (две трети государств — членов ООН. — РБК) поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело. <...> Американцы никогда не согласятся на это, потому что для них это и престиж, и в том числе возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации, а также немалые деньги», — сказал он.

По словам Небензи, Нью-Йорк, по самым скромным подсчетам, получает $5 млрд в год от того, что в городе расположена штаб-квартира ООН, и от того, что там живут дипломаты 193 стран. Вопрос переноса штаб-квартиры ООН поднимался раньше и другими странами, добавил дипломат, среди кандидатов на ее размещение назывались Бонн (Германия) и Женева (Швейцария).

Москва обвиняет США в нарушении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, в частности в вопросе выдачи виз россиянам для участия в мероприятиях организации.

В конце апреля директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев предложил перенести штаб-квартиру «в более нейтральную точку», например в Женеву или Вену. При этом он подчеркнул, что «очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк». По словам дипломата, «это больше финансово-экономического плана размышления», так как у многих государств уже есть представительства в США.

Глава МИД России Сергей Лавров поддержал идею Ильичева.

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Вашингтон заявлял, что серьезно относится к обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН. Согласно документу, она считается территорией, принадлежащей всем государствам — членам организации, но подпадающей под американскую судебную юрисдикцию.

Теги
штаб-квартира ООН перенос Василий Небензя
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