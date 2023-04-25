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В ООН ответили на идею России о переносе штаб-квартиры из Нью-Йорка

ООН: вопрос о переносе штаб-квартиры организации вправе решать сами члены организации
Вопрос о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка вправе решать государства — члены этой организации, ответили на запрос РБК в аппарате Антониу Гутерриша. Идею об изменении места пребывания ранее выдвинули в МИД России
Стефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик (Фото: Zuma / ТАСС)

Генеральный секретарь ООН не имеет полномочий для решения вопроса о местонахождении штаб-квартиры организации, его должны решать государства-члены. Так пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик ответил на запрос РБК об инициативах по переносу штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка.

«Вопрос о местонахождении штаб-квартиры ООН или о том, где проводятся встречи, является решением государств-членов, а не генерального секретаря», — говорится в ответе пресс-секретаря.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев предложил перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в более нейтральную точку, например в Женеву или Вену. До этого он обвинял США в несоблюдении соглашения о статусе страны пребывания штаб-квартиры главной международной организации.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поддержал эту идею. «Я думаю, это было бы хорошо», — ответил Лавров на вопрос журналистов, подходящее ли сейчас для этого время.

Представитель МИД Швейцарии Паола Черезетти прокомментировала РБК идею о переносе штаб-квартиры ООН в Женеву или Вену словами о том, что такое решение требует оценки его эффективности.

Швейцария, по словам Черезетти, «поддерживает сильную и эффективную многостороннюю систему, в которой Женева играет важную роль вместе с Нью-Йорком, Веной, Найроби» и другими городами, где расположены подразделения ООН. Однако при принятии решений о переменах в расчет следует брать «эффективное функционирование этой системы», считает представитель ведомства.

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Об обсуждении вариантов переноса штаб-квартиры ООН заявил в сентябре 2022 года и директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

«Это вопрос не праздный. Он действительно обсуждается. В свое время, когда все согласились на то, чтобы именно в Нью-Йорке располагалась штаб-квартира ООН, Соединенные Штаты приняли на себя обязательство принимающей стороны и заключили соответствующее соглашение с Секретариатом ООН. А сейчас мы видим довольно много примеров того, как принимающая сторона — Соединенные Штаты не выполняют положения этого соглашения», — сказал он тогда.

Москва неоднократно обвиняла США в нарушении обязательств страны-хозяйки штаб-квартиры ООН, в частности в вопросе выдачи виз россиянам для участия в мероприятиях ООН.

Выдвигая идею переноса штаб-квартиры ООН, Ильичев назвал и главные, на его взгляд, трудности ее реализации. «Очень многие государства-члены не хотят покидать Нью-Йорк. Там очень много причин, в том числе у них есть уже недвижимость, им тяжело иметь два представительства, поэтому у них все в Нью-Йорке. Это больше финансово-экономического плана размышления», — отметил он.

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ООН штаб-квартира ООН генсек ООН
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В МИД России предложили перенести штаб-квартиру ООН в «нейтральную точку»
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