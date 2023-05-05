Китай заявил о готовности координировать усилия с Россией по Украине

Китай готов координировать усилия с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД республики Цинь Ган на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр заверил, что китайская сторона будет настойчиво содействовать продвижению мирных переговоров. Пекин готов внести реальный вклад в политическое урегулирование украинского кризиса путем контактов и координации действий с Россией, сказал глава ведомства.

Лавров ранее прибыл в индийский штат Гоа. 4-5 мая там должно пройти заседание Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме России и Китая в нее входят Казахстан, Киргизия, Индия и другие страны, еще несколько государств имеют статус наблюдателей и партнеров по диалогу.

Китай в годовщину начала военных действий России на Украине изложил свой мирный план из 12 пунктов. Пекин предложил уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что считает план скорее высказыванием мыслей. Он отметил, что китайские предложения не содержат пункта о выводе российских войск с территории Украины, а потому этот план нереализуем.

Замглавы украинского МИДа Андрей Мельник сказал, что китайская сторона преследует свои интересы, но допустил, что «справедливое, мирное решение и прекращение боевых действий больше в интересах Пекина, чем это масштабное, нескончаемое землетрясение для всего мирового порядка». При этом Мельник не исключил, что Китай может сыграть роль посредника при урегулировании конфликта.

В Кремле инициативу Пекина приветствовали, но не увидели в Киеве «обстановки для обсуждения нюансов». Президент России Владимир Путин не исключил, что китайские предложения могут быть будущем взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию.

Президент США Джо Байден назвал китайский план выгодным только России.