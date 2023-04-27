Подоляк усомнился в передаче НАТО Украине почти 100% обещанного оружия

Подоляк: НАТО не передал Украине почти 100% обещанного оружия, как заявили в альянсе

Украина не получила 98% обещанной ей военной техники, сказал советник главы офиса президента страны Подоляк. Такую цифру ранее назвали в НАТО. Москва осуждает поставки вооружений Киеву

Михаил Подоляк (Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС)

Украина не получила от НАТО 98% обещанной военной техники, как об этом ранее заявили в альянсе, сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает «Политика страны».

О получении Киевом такого количества вооружений 26 апреля заявил командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, сообщал Би-би-си. Каволи отметил, что поставки будут продолжаться.

«На мой взгляд 97-98% — это слишком [большая цифра]. Но он исходит из определенной математики. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. Мы пытаемся решить эту проблему», — сказал Подоляк.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев 20 апреля заявил, что Украина получила поддержку со стороны членов НАТО на сумму более €150 млрд, союзники наращивают поставки самолетов, танков и бронетехники. Весной Киев получил от западных стран танки Leopard, истребители МиГ-29 и др.

Россия осуждает поставки оружия Украине. Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, такая помощь говорит о растущей вовлеченности Запада в конфликт, несмотря на противоположные заявления ЕС и США. Министр иностранных дел Сергей Лавров еще год назад говорил, что раз НАТО «вооружает» прокси-государство, то тем самым «вступает в войну с Россией».