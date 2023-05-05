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Кабмин Польши разрешил топить корабли, угрожающие газопроводам в Балтике

Кабмин Польши одобрил закон с разрешением топить угрожающие газопроводу Baltic Pipе суда

Правительство Польши одобрило законопроект, разрешающий польским военным топить суда и летательные аппараты, которые создают угрозу газопроводам, проложенным по дну Балтийского моря. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Законопроект дает военным возможность реагировать «на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море, в первую очередь на газопровод Baltic Pipe», сказано в сообщении.

В документе указано, что при возникновении террористической угрозы министр обороны Польши может распорядиться затопить «вражеское судно или плавучий объект». Однако топить корабли можно только в «исключительных ситуациях», когда возможности отреагировать по-другому нет.

Подобные меры позволят минимизировать угрозу жизни или здоровью третьих лиц и причинить наименьший вред тем, против кого направлены эти шаги, говорится в проекте закона.

Теперь законопроект должен принять польский парламент. В случае одобрения он вступит в силу через 30 дней после публикации.

Baltic Pipe — газопровод длиной 230 км, который связывает норвежские месторождения в Северном море с газотранспортной системой Польши через территории Дании в Балтийском море. Трубопровод ввели в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

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В сентябре 2022 года на обеих нитках газопровода «Северный поток» и на нитке трубопровода «Северный поток-2» произошли взрывы. Они случились в Балтийском море, в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Эти две страны, а также Германия, занялись расследованием инцидента, о результатах следствия не сообщалось. Президент России Владимир Путин назвал случившееся диверсией и обвинил в организации взрывов «англосаксов». Российское Минобороны в октябре обвинило в участии в «планировании, обеспечении и реализации» взрывов ВМС Великобритании. Вашингтон и Лондон отвергали причастность к взрывам газопроводов.

В конце февраля премьер Венгрии Виктор Орбан не исключил, что на южных трубопроводах, ведущих в ЕС из России, также могут произойти взрывы.

Теги
Польша газопровод затопление корабли
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